En Güzel Laleler Osm’de Sergilenecek

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri 28 Nisan Salı günü OSM’de gerçekleştirilecek ‘Feruz Ertürer’in Objektifinden Laleler’ sergi açılışı ile devam edecek. Program, saat 18.00’da başlayacak.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, ‘Feruz Ertürer’in Objektifinden Laleler’ fotoğraf sergisinin açılışı ile devam edecek. 28 Nisan Salı günü, Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda Feruz Ertürer’in objektifinden yansıyan en güzel lale fotoğrafları Sakaryalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Saat 18.00’da başlayacak açılış programına tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.