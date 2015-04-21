“1. Uluslar Arası Öğrenci Kongresi” Başladı

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilen “1. Uluslararası Öğrenci Kongresi” başladı.Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu (ULİT) tarafından 20-22 Nisan tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Öğrenci Kongresi” başladı. 6 farklı oturumda çeşitli üniversitelerden 29 öğrencinin bildirilerini sunacağı kongre, 3 gün boyunca devam edecek. Açılışını Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın yaptığı kongrede “Türk Dış Politikası’nda Ermeni Meselesi” konusu masaya yatırılacak.Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kongrenin açılış konuşmasında, bu tür toplantıların çok önemli bir durumu aydınlatma vazifesi olduğunu söyledi. Türk ve Ermeni halkları arasında bir sorun bulunmadığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Sorunun siyasi yaklaşımlar yerine tarihçilerin çalışmaları sonunda ortaya çıkan gerçekler etrafında tartışılması gerektiğine inanıyorum. Ermeni toplumu ile yıllarca bir arada yaşamış ortak kültüre sahip Türk halkının tekrar birlikte yaşama konusunda bir çekincesi yoktur. Özellikle ortak yönlerimizin ortaya çıkarılması konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. Ermenistan’ın dış devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket etme isteği olduğunu düşünüyorum. Bu noktada konu, tarih olmaktan çıkmaya başlıyor. Özellikle, Ermeni Diasporası’nın, sorunların çözümü konusunda olumsuz adımlar attığı aşikar. Bizler, olayın kendisini ortaya çıkaracak detayları vurgulamalıyız” dedi.Kongrenin açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi ise Papa’nın açıklamaları ve Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararların hedefinde, 24 Nisan tarihinin olduğunu söyledi. Ermenilerin, uluslararası alanda kesin ve somut delillere sahip olmadığını belirten Prof. Dr. Selvi, Ermeniler dini ve siyasi nüfuzlarını kullanarak Türkiye’yi siyasi baskılar ile bir noktaya çekmek istiyor. Türkiye, Ermeni sorunu ile ilgili bugüne kadar 2 milyondan fazla belgeyi yayınladı Yine Türk araştırmacılar, konu ile ilgili ABD, İngiliz, Fransız arşivlerini de incelediler. Ermeni sorunu ile ilgili elimizdeki belgeler ve deliller bunun bir soykırım olmadığını açık ve net şekilde ortaya koymaktadır. Yapacağımız şey bu belgelerle ve bilgilerle toplumu birleştirmek ve bütünleştirmektir. Zira bu propagandaların son ayağı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır” diye konuştu.Türkiye’de düzenlenen bu tür toplantıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Selvi, “Bugün burada gerçekleştirilen toplantı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kabul ettirilmek istenen soykırım iddialarının gerçek olmadığını, genç tabakadan başlayarak yukarı doğru toplumu bilinçlendirme hareketinin bir başlangıcı olarak görüyorum. Türkiye’de böyle bir toplantı ilk defa gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye’nin devamlı olarak tekrar ifade ettiği şey, bu işlerin tarihçilere bırakılması yönündedir. Tarihçiler de Sakarya Üniversitesi başta olmak üzere, geçtiğimiz 15 yıl boyunca üzerine düşen, akademik yönden yapılması gereken tüm çalışmaları gerçekleştirmişlerdir” dedi.Prof. Dr. Selvi konuşmasının devamında, “Bu siyasi iddiaların bize kabul ettirilmemesi için gençleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve toplumu ileride bir rehber olarak yönetecek olan bu gençleri sözde Ermeni soykırımı konularında aydınlatmak bizim birinci vazifemiz. Türkiye önümüzdeki yıllarda ermeni sorunu ile ilgili daha planlı bir çalışma atmosferine girecek. Doğruları söylemekten korkmayacağız. Ermeni soykırımı iddiası, hukuki olarak boştur. Buna soykırım diyecek hukuki bir madde de yoktur. Bu yüzden Ermeniler, dini ve siyaseti kullanarak Türkiye etrafında oluşturabilecek baskı unsurlarını kullanarak bizi bir noktaya çekmek isteyeceklerdir. Bütün bu baskılar karşında direnebilmek ve gerçekleri bilmek için geçlerin okuyup araştırmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Haluk Selvi’nin kongrenin ilk oturumunda ‘Türk Dış Politikasında Ermeni Meselesi’ konusu masaya yatırıldı. Oturumda, Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Ahmet Ataş ‘Ermeni Sorunu’, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Bahar Kara ‘Ermeni İddiaları’ ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri Rukiye Seven ile Nursema Karabulut ‘Türkiye-Ermenistan İlişkileri’ konuları hakkındaki bildirilerini sundu.Kongre’nin diğer oturumlarında ise Doç. Dr. Sibel Akgün’ün Oturum Başkanlığında “Uluslararası Alanda Ermeni Meselesi”, Doç. Dr. Haşim Şahin’in Oturum Başkanlığında “Ermeni Terör ve Kimlik Yaklaşımı”, Yrd. Doç. Dr. Zeynep İskifiyeli’nin Oturum Başkanlığında “Azerbaycan İlişkisi ve Karabağ Sorunu”, Yrd. Doç. Dr. Fikrettin Yavuz’un Oturum Başkanlığı’nda “Olayların Perde Arkası” ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarı’nın Oturum Başkanlığı’nda “Psiko-Politik Açıdan Ermeni Meselesi ve Bölge Ülkelerinin Olaylara Bakışı“ ana başlıklarında bildiriler sunulacak. Kongrenin son gününde, konferansa katılan öğrenciler ile Sakarya ili kültür ve doğa gezisi düzenlenecek.