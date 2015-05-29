Ünye’de Dolmuş Hatları Birleşiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yeşil ve kırmızı dolmuş hatları birleşiyor.Birleşme kararı ile yolcuların yeni açılan otogar ve hastaneye tek dolmuşla gidebilmeleri ve ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.Ünye’de 1990’lı yılların başında ilçenin ilk dolmuş hattı olarak kurulan yeşil hat ve kırmızı hat birleşiyor. Çatalpınar Mahallesi’nden başlayıp Niksar Caddesi istikametinden sahil yolunu kullanarak Akçay’a kadar uzanan Yeşil Hat dolmuşları, yaklaşık 25 yıldır bu güzergahta hizmet veriyor.Aynı yıllarda kurulan ve Hanboğazı mevkisinden başlayıp, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Kavaklar mevkisinde bulunan Fatsa Sanayi Sitesi yanına kadar olan güzergahta hizmet veren kırmızı hat ise, yeni devlet hastanesi ile otogarın açılması ile daha önemli hale geldi.TEK DOLMUŞLA ULAŞIM SAĞLANACAKFarklı güzergâhlarda hizmet veren kırmızı ve yeşil hattın özellikle otogar ve yeni Devlet Hastanesi’nin açılması ile nüfus yoğunluğunun giderek arttığı batı yakası olan Atatürk ve Gölevi Mahallesi sakinleri açısından ciddi sorun oluşturmaya başladı. Gölevi’nden yeşil hatta binen bir yolcu, Niksar Caddesi kavşağına geldiğinde, ikinci bir dolmuş kullanarak hastaneye ve otogara ulaşabiliyor. Hem ekonomik olmayan hem de ciddi zaman kaybına neden olan bu durum karşısında bir süredir sık sık bir araya gelen her iki dolmuş hattın yöneticileri, birleşme konusunda uzlaştı.SON SÖZ UKM’NİNÜnye’de farklı güzergahlarda hizmet veren kırmızı ve yeşil hattın birleşmesi ile ulaşımda sağlanacak kolaylığı ortaya koyan hattın yetkilileri, uzlaşmaya vardıkları birleşme kararını Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne(UKM) vererek kararın onayını bekliyor. UKM tarafından birleşme kararının onaylanması durumunda iki hat resmen birleşmiş olacak.DOLMUŞLARIN İLK HAREKET MERKEZİ ÇINARSUYUDolmuş hatlarının yetkilileri tarafından uzun süredir yapılan görüşmeler sonucunda varılan uzlaşmaya göre, birleşme sonrasında dolmuşların ilk hareket noktası Çınarsuyu olacak. Çınarsuyu’ndan kısa aralıklarla kalkacak olan dolmuşlardan biri Niksar Caddesi’nden sanayi yönüne gidecek, diğeri ise kırmızı hat güzergâhından Kavaklara kadar devam edecek. Gölevi ve Atatürk Mahallesi yönünden dolmuşa binenler, artarda gelen dolmuşlarda yazılı olacak istikamete göre araçlara binecek. Böylelikle yeşil hattı kullanan yolcular, Gölevi, Atatürk ve Burunucu Mahallesi’nden tek dolmuşla otogar ve yeni hastaneye gidebilecek.