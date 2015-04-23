Türk Halk Müziği Solo SES Yarışması Finali

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması”nın finali yapıldı.Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda düzenlenen final yarışmasını Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Murat İnceel, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, Ordu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Ütü, Fatsa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Halil Bekyürek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri izledi.“Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması”na katılarak sahneye çıkan öğrenciler performanslarını sergilediler. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda “Karyolamın Demiri” türküsüyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Duygu Kesik ile “Bahçede Yeşil Pınar” türküsüyle Sakarya Ortaokulu’ndan Selinay Melek birinciliği paylaşırken, “Oy Akşamlar Akşamlar” türküsüyle Yalıköy Ortaokulu’ndan Emirhan Aşık ikinci, “İki Dağın Arasında Kalmışam” türküsüyle Bolaman Oraokulu’ndan Furkan Kaygusuz ise üçüncü sırada yer aldı.