Gündoğdu: “Birlik Ve Beraberliği Sağlayacağız”

Kabadüz Yokuşdibi ve Çevre Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Gündoğdu, bölgedeki sosyal sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.Kabadüz Yokuşdibi ve Çevre Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iki ay öncesinde kurulduğunu anımsatan Başkan Gündoğdu, diğer derneklerle ortak hareket edeceklerinin altını çizdi.Amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Gündoğdu, “Kesinlikle tabela derneği olmak istemiyoruz. Diğer derneklerimizle birlikte ortak hareket ederek ilçemize, insanlarımıza faydalı olmayı arzuluyoruz” dedi.Gündoğdu, 10 Mayıs’ta derneğin 1. olağan genel kurulunun yapılacağını sözlerine ekledi.Kabadüz Yokuşdibi ve Çevre Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da derneklerin ortak hareket ettiklerinde büyük işleri başarabileceklerini kaydetti.