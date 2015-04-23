Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Yüzbaşı Pilot Gökhan Ertan Parkı’nın açılışı yapıldı. Parka, Şehit Yüzbaşı Pilot Gökhan Ertan’ın isminin verilmesi açılışa katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.İskender Mahallesi’nde Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Şehit Yüzbaşı Pilot Gökhan Ertan Parkı’nın açılışında konuşan şehit Gökhan Ertan’ın babası Ali Ertan, oğlunun isminin parka verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “7’nci, Jet Üs Komutanlığı’ndaki oğlumun arkadaşları, sivil toplum örgütleri ve değerli misafirler, 2012’den beri hep yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a oğlumun anısını yaşatmak üzere bu parka oğlumun adını kullandığı için minnettarım. Söylenecek çok şey var, ama çok duygulandım. Hepinize çok teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Ertan ailesine övgülerde bulunarak, “Biraz evvel Ali Ertan konuştu. Ali Ertan benim okul arkadaşımdır. Hem lise dönemimizde, hem de Yüksekokul döneminde beraber okuduk. Ali Ertan çok değerli bir arkadaşımızdır. Vatanını, milletini, bayrağını seven, vatanına, milletine bağlı ve yaptığı işlerde de hakikaten vatanını, milletini, kendi menfaatinin önünde tutan bir kardeşimizdir. Daha öncede menfur bir kaza geçirdi. Ve o kazada 2 çocuğunu kaybetmişti Ali kardeşim. Suriye yolundaki süreçte de Gökhan kardeşimiz şehit olmuştu. Allah sabırlarını artırsın” diye konuştu.“BELEDİYE BAŞKANI ŞEHRÜL EMİNDİR”Başkan Gürkan, geçmişin ve geleceğin belediye başkanı olma arzusu ile çalıştıklarını belirterek, “Belediye Başkanlığı şehrül emindir. Dolayısıyla bu kimliği koruyup, kollamak için çalışıyoruz. Belediye başkanının sadece günlük rutin işleri, cari hizmetleri yapmakla sorumlu bir görev anlayışı içerisinde hareket etmemesi gerekir. Belediye başkanlarını biz ifade ederken, belediye başkanları yeri gelince yüzyılların, binyılların gerisinin belediye başkanı olması gerekir diyoruz. 2000 yıllık Battalgazi Surları’nın temelini atacağız. O surları ayağa kaldırdığımız zaman 2000 yılının belediye başkanı olursunuz. Daha sonra Aslantepe ile ilgili çalıştayımız var. Onunla ilgili yaptığımız, ’Toplum Aslantepeyi Sahipleniyor’ projesiyle geçmiş 5 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Dolayısıyla şehrül eminler kendilerini 5 yıllık bir zaman dilimine hapsedemezler. Aynı zamanda belediye başkanları gelecek yüzyılların belediye başkanı olma arzusu içinde olması gerekir. Hayali ve vizyonu içerisinde olmalıdır. Biz yapacağımız işlerle geçmiş ve gelecek arasında köprü kuracak, hem geçmişin, hem geleceğin, hem yaşanan bir belediye başkanı olma arzusundayız. Ve bu bilinç içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gökhan Ertan Parkı öncelikle mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda bu şehidimizin isminin yaşatılması noktasında da inanıyorum ki naçizane bir şeyler yaptık. Sayın Ali Ertan ve ailesine ve şehidimizin silah arkadaşlarına bu parkı isimlendirdik ve bu isminde mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hepiniz bugün Şehit Gökhan Ertan parkımızın açılışına hoş geldiniz. Malatya’mızın büyükşehir olması itibariyle iki merkez belediyemiz oluştu. Doğumuz Battalgazi, batımız Yeşilyurt oldu. Çatı kuruluşumuz ise büyükşehir belediyemiz. İnşallah 4 bir koldan çalışarak Malatya’mızı daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, “Özellikle yerel hizmetler noktasında belediyelerimizin sosyal belediyecilik ve kültürel yönleriyle, güzel bir şekilde insanların hizmetine sunan Battalgazi Belediye Başkanımıza ve tüm personellere teşekkür ediyorum” dedi.Son olarak konuşan Malatya Valisi Süleyman Kamçı ise, “Bugün burada anlamlı bir açılış için bulunuyoruz. Aslında belediyelerimizin başta gelen görevi, çevreyi ve park bahçeleri düzenlemek birinci görevleridir. Şehitlik inancımız gereği, inancımıza göre en büyük mertebe. Bu mertebeye Gökhan kardeşimiz ulaşmıştır. Aileleri ve sevenleri mutlaka üzülmüşlerdir. Şehit yakınları bizlerin kamu kurum ve kuruluşların başının üstünde olan ailelerdir” diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.Açılışa Vali Süleyman Kamçı, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İl Müftüsü Ümit Çimen, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.