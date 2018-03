Öğrencillere Bir Dürüm, Bir Hadis Dağıtıldı

Malatya Alatin Elmas İlim Yayma Cemiyeti Kız Yurdu’nda Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan programda öğrencilere bir hadis bir dürüm verildi.Malatya Çöşnük Mahalllesi’nde bulunan Alatin Elmas İlim Yayma Cemiyeti Kız Yurdu tarafından hazırlanan Kutlu Doğum etkinliklerinde Avni Kığılı İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretmen ve öğrenci velilerine öğle yemeğine bin 500 adet dürüm ve öğrenciler tarafından her öğrenciye ayrı ayrı hazırlanmış Hadis-i Şerifler zarflar içinde verildi.İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan Kutlu, “Sadece Kutlu Doğum Haftası’nda Hz. Peygamberi anılmamalı, yılın her günü, her saniyesini onunla yaşamamız gerekir. Öğrencilerimizin hazırladığı bu hadisleri ezberlemenizi ve yaşantınızda Hazreti Muhammed’in yaşantısını örnek almanızı tavsiye ediyorum” dedi.Daha sonra bin 500 imam hatip öğrencisi ve okul çalışanlarına dürüm ikram edildi.Etkinliğe Malatya İlim Yayma Şube Başkanı Mustafa Özkan, Büyükşehir Sanat Kültür Müdürü İhsan Gencey, okul müdürü, öğretmenler, çalışanlar ve veliler katıldı.