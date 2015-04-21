57. Alay Vefa Yürüyüşüne Malatya’dan 90 Genç Katılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak için her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Nisan’da Vefa Yürüyüşü düzenlenecek.57. Alay Vefa Yürüyüşüne 4 bini Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler olmak üzere toplam 7 bin üniversite ve lise öğrencisi ile Osmanlı tebaası ülkelerden gelecek gençler ve bu ülkelerin Türkiye’de eğitim alan gençleri olmak üzere 12 bin genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde programa katılacak.Aynı zamanda İzcilik Federasyonu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve askeri okullardan da katılacak olan 13 bin genç ile toplam 25 bin genç bir araya gelecek.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programda Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale ile ilgili şiirleri okunacak, tiyatro gösterilerine yer verilecek, ilahi ve ezgiler dinletilecek. Katılımcı gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağtay Kılıç’ın başlatacağı yürüyüşün ardından Conkbayırı’na varacak. Program, mehteran gösterisiyle son bulacak.Konu İle İlgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, "İlimizden de bu etkinliğe 90 genç gönderilecek olup, aziz şehitlerimizin şehadet şerbetini içtikleri yer olan, Çanakkalede şehitlerimizin manevi huzurunda şükran ve saygı ile eğilip sonrada şehitlerimizi saygı ve rahmetle anacağız. Bu gibi etkinlikleri düzenleyen ve ilimiz de 90 kişilik kontenjan ayıran Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum’’ dedi.