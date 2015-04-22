Eşrefoğlu Köprüsü Üzerinde Su Perdeleri İle Görsel Şölen

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Eşrefoğlu Köprüsü üzerine kurulan su perdelerinden rengarenk görüntüler yayarak göl üzerine fıskiyeler vasıtasıyla akan sular izleyenlere görsel şölen sunuyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’e görsel güzellikler katmak için yürüttükleri çalışmaların birer birer hayata geçirildiğini söyledi. Bu projelerden birisi olan Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde kurulan su perdelerinin kurulumunun tamamlandığını belirten Özaltun, “Tamamlanan çalışma ile Yeni köprümüz üzerinde kurulan sistemle renkli ışıklar yayarak göl sularına üzerine fıskiyeler yardımı ile akan sular izleyenlere rengarenk bir görsel şölen sunmaya başladı” dedi.Çalışmanın büyük beğeni topladığını ifade eden Özaltun, görsel şölenin bölgeye gelen fotoğraf severlerin de ilgisini çekeceğine inandığını kaydetti. Özaltun, “Güzel olan şehrimizi daha güzelleştirmek için projeler üretiyoruz ve bu projelerimizi sırasıyla hayata geçiriyoruz. Yaptığımız bu proje ile Yeni Köprü üzerine ve Tarihi Taş Köprü çevresine görsel bir zenginlik kattık. Vatandaşlarımızın yapılan bu su şölenini beğenmeleri bizleri mutlu etti. Bundan sonrada şehrimize görsel güzellikler katacak çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.