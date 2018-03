Büyük Selçuklu Mirası Sergisi Türkmenistan’da Açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Aydınlar Ocağı tarafından birlikte yürütülen “Büyük Selçuklu Mirası Projesi” kapsamında, Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta sergi açıldı.Türkmenistan Güzel Sanatlar Akademisi Sergi salonunda yapılan açılış programına, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Atageldi Aşırov, Türkmenistan Güzel Sanatlar Akademisi Rektörü Ahat Murat Nuvvayev, Rektör Yardımcıları ve öğrenciler, diplomatik misyon temsilcileri, Türkmenistan Türkiye Büyükelçi Vekili Abdullah Kızıl ve büyükelçilik mensupları, Türkmenistan TİKA Koordinatörü Ali Muslu, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya, proje editörleri İbrahim Dıvarcı ve Feyzi Şimşek katıldı.Programa katılan Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Atageldi Aşırov, Türkmen Bedew (At) Bayramı ve Türksoy tarafından Mari şehrinin “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmesi nedeniyle bu sergiyi, atalarımızın dedelerimizin dünya kültürüne kazandırdığı zengin mirasın güzellikleri anısına bağışlıyoruz” dedi.Bakan Yardımcısı Aşırov, sergide Selçuklular dönemi mimari eserlerinin fotoğrafları ve müze eserleri imitasyon ürünlerinin kendine has özellikleri ile tüm insanlığın genel hazinesi olduğuna işaret ederek sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.Türkmenistan Türkiye Büyükelçi Vekili Abdullah Kızıl da, barışın, istikrarın ve refahın temininin toplumlar arasındaki ortak tarihi kültürel değerleri, eserleri keşfetmekle ve kalplerde yer etmesini sağlamakla mümkün olacağını söyledi. Abdullah Kızıl, “Yurtta barış cihanda barış ilkesiyle hareket eden Türkiye Cumhuriyeti adına ortak değerleri başarılı bir şekilde ortaya çıkaran en güzel kurumlardan birinin TİKA olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. TİKA’yı samimi gayretlerinden dolayı kutluyorum. Özellikle uyguladığı daimi tarafsızlık ve açık kapılar politikalarıyla çatışmadan uzak bir şekilde barışı ön plana çıkaran Başta Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhammedov olmak üzere tüm Türkmen yetkililere, TİKA’ya hak ettiği değeri verdikleri ve hiçbir destekten kaçınmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Bize bu sergi vesilesiyle ortak tarih ve kültürümüzü hatırlatan Selçuklu Belediyemize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Türkmenistan Güzel Sanatlar Akademisi Rektörü Prof. Dr. Ahat Murat Nuvvayev ise, “Ortak kültürümüzü bizimle buluşturan ve bizimle bu sergiyi organize eden TİKA ve Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Akademimiz ile bu tür ilişkilerin gelişerek devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı."ORTAK TARİHİ MİRASLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKILDI"Büyük Selçuklu Projesi Türkmenistan Sergisi organizasyonuna ev sahipliği yapan Türkmenistan TİKA Koordinatörü Ali Muslu da konuşmasında, 1993 yılından beri Türkmenistan’da faaliyet gösteren TİKA’nın iki ülke arasındaki dostluk kardeşlik ve yakın işbirliğini geliştirmek üzere tarım, turizm, sağlık, sosyal ve kültürel alanda projeler geliştirdiğini ve özellikle Sultan Sancar türbesi restorasyonu, Sahabe türbeleri restorasyonu ve Sultan Alparslan projeleriyle de ortak tarihi miraslarımıza birlikte sahip çıkıldığına dikkat çekti.“Büyük Selçuklu devletine başkentlik etmiş olan Türkmenistan’ın Merv şehri, TÜRKSOY tarafından 2015 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmiştir” diyen Muslu, “Bu yılın anısına düzenlediğimiz “Büyük Selçuklu Eserleri Fotoğraf ve Obje Sergisi”nde, üç asır boyunca insanlığa; kültür-sanat, bilim ve ahlak geleneğini miras olarak bırakan Selçuklunun bu zengin mirasından ayakta kalabilen bazı mimari eserleri ile dünyanın değişik müzelerine dağılmış vaziyette olan o döneme ait objelerin imitasyonlarını göreceksiniz” dedi.Muslu, Dünyaya barış ve huzur getirmeyi kendine gaye edinmiş bir medeniyet olan Selçuklu hakimiyetinin, hükümran olduğu topraklarda barışı hakim kıldığını ve “Selçuklu Barışı” diye ifade edilen bir diplomasi dilini benimsediğini, bu barış dili hem Türkmenistan’ın hem de Türkiye’nin günümüzde kullandığı diplomasi dili olduğunu belirterek, “Ben, ortak medeniyetimiz olan Selçuklu Medeniyetinin Köhne Dehistan’dan Yemene kadar ulaştığı coğrafyayı gözler önüne sermesi bakımından önemli olan “Büyük Selçuklu Eserleri ve Obje Sergisi"nin kardeş iki ülkenin ortak mirasına sahip çıkma iradesini daha da güçlendireceğini düşünüyor, bu tür ortak faaliyetlerimizin daha da artırılmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle, bize bu imkanı sunan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhammedov’a ve Türkmen makamlarına teşekkür eder, büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkmen halkının At Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu."SELÇUKLU MİRASINA SAHİP ÇIKMAK TÜRK DEVLETLERİNİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"Açılış programına Selçuklu Belediyesi adına katılan ve selamlama konuşması yapan Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya, Türklerin ata yurdu Türkmenistan’da kadim medeniyet Selçuklu’nun izlerini günümüze taşıyan bir etkinlikte birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yalçınkaya, “Dünya tarihinin en önemli kültür havzalarından birini oluşturan ve bugün coğrafyasında 28 ayrı devletin kurulduğu Selçuklular, bize bir medeniyet emanet etti. Biz de bu emanete sahip çıkma adına önemli projeler gerçekleştirdik. Büyük Selçuklu Mirası Projesi de onlardan biridir” dedi.“Büyük Selçuklu Mirası Projesi”nin, dünya tarihinin en büyük medeniyetlerinden biri olan, bin yıllık Selçuklu Hanedanlığını yeniden gündeme taşımak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatıldığını söyleyen Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya “Türk Devletlerinin ortak kültürü kabul edilen Selçuklu Mirasına sahip çıkmak Türk Devletlerinin ortak sorumluluğudur, bu amaçla proje, Selçuklu mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunabilecek tüm paydaşların işbirliği ile gerçekleştirilmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışa katılan misafirleri, eserler hakkında detaylı bilgilendiren proje editörü İbrahim Dıvarcı, “Büyük Türk yürüyüşün başladığı Türkmenistan’da bu serginin açılmasının özel bir manası var. Selçuklular, Doğunun ışığını Batıya bu coğrafyadan taşıdırlar. Dünyanın en büyük hoşgörü ve birlikte yaşama toplumunu inşa eden Selçuklular bu gün de bu yönleriyle örnek alınmalıdır” dedi.At Bayramı etkinliklerine katılan yabancı misafirlerin de katıldığı ve yoğun ilgi gören sergi açılışı verilen kokteyl ile son buldu. Sergi, üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.