Beyşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Birimi Oluşturuldu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi’nde, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü birimi oluşturulduğu belirtildi.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Belediye bünyesinde “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim açtıklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası yerel yönetimlerde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü biriminin kurulması talimatı geldiğini belirten Özaltun, önceki meclis toplantısında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün kurularak faaliyetlerine başladığını açıkladı. Bu birimle birlikte 67 ilçenin mahallesinin sorunlarına daha kısa süre içerisinde müdahale ederek hizmet üreteceklerini kaydeden Başkan Özaltun, “Kurulan muhtarlık müdürlüğü ile muhtarların dilek, temenni, şikayet ve önerileri ilgili birimlere en kısa sürede ulaştırılacak. Muhtarlar ve belediyemiz arasında koordineyi sağlayarak en kısa sürede çözüm yoluna gidilecektir. Hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi, eksikliklerin erken fark edilmesi ve kısa sürede çözüme kavuşturulması için muhtarla köprü vazifesi yapacak ve elimizden geldiğince taleplere cevap vermeye çalışılacaktır. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.