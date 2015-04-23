Öğrenci Ve Öğretmenler Lösemili Çocukları Unutmadı

Kastamonu’nun Azdavay İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lösemili çocuklar yararına etkinlikler düzenlendi.Lösemili Çocuklar Vakfı yararına Azdavay Belediyesi çay bahçesinde açılan kermesin açılış kurdelesini Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek Kesti. Başkan Civelek yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi düzenlenen etkinliğin öneminden bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti.Organizasyonun düzenleyicilerinden Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni Nagihan Aldemir ise “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk dayanışmasını temel aldık. Çocukların hasta arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dayanışmayı öğrensinler dolayısı ile bu bayram gününü daha da anlamlı kılsınlar isteği ile yola çıktık. Baştan beri beraber çalıştığımız Şengül Şen, Gültuğ Binici, Mehmet Binici, hande ve Lokman Yalçınkaya başta olmak üzere değerli velilerimiz ve Azdavay esnafları bu projeye canı gönülden destek verdi, Herkes elinden geleni fazlası ile yaptı. Bu organizasyonu Lösemili Çocuklar Vakfı ile işbirliği yaparak düzenledik. Elde edeceğimiz geliri de Lösev e bağışlayacağız. Organizasyonumuza emeği geçenler ile bize destek veren Kaymakamımız Sayın Ali Güner’e, Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Civelek’e ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Çorbacı’ya teşekkür ederim” diye konuştu.Etkinlikler kapsamında Azdavay Belediyesi Eko Turizm toplantı salonunu nu dolduran vatandaşlara öğrenci ve öğretmenler tarafından müzik ziyafeti ve defile gösterisi sunuldu.