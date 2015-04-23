Küre’de Köy Okulunda 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşku ile kutlanırken Küre’nin merkeze bağlı Çaybükü köyünde ilginç görüntülere sahne oldu.Çaybükü İlkokulu öğrencileri hazırladıkları bir birinden güzel yarışmaları, şiirleri ve halk oyunlarını köylülere sergilediler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ’nın coşkusunu çocuklar doyasıya yaşarken, büyükler de bu coşkuya ortak oldu.Veliler çuval yarışı yaparken, programın sonunda da oyun havası eşliğinde eğlendiler.Çuval yarışından halk oyunları gösterisine varana kadar birçok yarışma ve oyun başarı ile ortaya koyulurken, vatandaşlar, 23 nisan coşkusunun köylerinde bir gelenek olduğunu, bu coşkuyu köy olarak her sene yaşadıklarını belirttiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği Çaybükü İlkokulu Öğretmeni Huriye Demirel tarafından organize edildi.