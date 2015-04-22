Ak Parti Milletvekili Adaylarından Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

AK Parti Kars Milletvekili adayları Mehmet Uçum, Selahattin Beyribey ve Ensar Erdoğdu Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyetini (KKDGC) ziyaret etti.Milletvekili adaylarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KKDGC Başkanı Yüzel Sezer, 7 Haziran’da yapılacak olan 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin Kars’a ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.AK Parti Milletvekili adayı Uçum, Beyribey ve Erdoğdu’da basının kamu görevi yaptığını belirterek, bu yüzden basını çok önemsediklerini dile getirdiler.Milletvekili adayları daha sonra KKDGC Başkanı Sezer ile bir süre siyaset ve seçim çalışmaları üzerine sohbet ettiler.