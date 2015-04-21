Karaman Belediyesi’nin otogar önündeki boş alana uyguladığı yeşil alan projelerinden birisi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda çalışmalar başladı.Konya- Karaman girişine önemli bir imaj kazandıracak olan projede yüklenici firma çalışmalarına başladı. "Şehir girişlerindeki görüntü güzel ise, dışarıdan gelenlerin zihninde o şehir hakkında olumlu bir etki bırakır" diyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı projesi hakkında detaylı bilgiler verdi. Parkın son derece fonksiyonel olacağını ifade eden Çalışkan, “Karaman Belediyesi olarak projesini hazırladığımız bu park, Konya-Karaman girişine önemli bir prestij kazandıracak. 18 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen bu yeşil alan düzenlemesi içerisinde; kafeterya, ürün satış-tanıtım ofisleri, su oyun havuzu, fitness alanları, yürüyüş yolları, halı saha, modern çocuk oyun grupları ve kamelyalar bulunacak. Vatandaşlarımız için modern sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Ülke yönetiminde bir döneme damgasını vuran 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Başbakanı Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismini verdiğimiz park Karaman’ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.