Belen’de Başarılı Öğrenciler İstanbul - Çanakkale Gezisi İle Ödüllendirildiler

2015 Eğitim ve öğretim döneminde, ilçede orta okullarda başarı ve ahlaki yönleriyle örnek olan öğrenciler İstanbul-Çanakkale gezisi ile ödüllendirildiler.Her okuldan bir öğrenci olmak üzere toplam 11 öğrenci Şevket Çalışkan Ortaokulu Rehber Öğretmeni Kezban Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kurt refakatinde belediye başkanlığı hizmet binası önünden Kaymakam Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Şahan ve Belediye Meclis üyeleri tarafından törenle uğurlandılar.Kaymakam Abdulaziz Aydın, gezi kapsamında 20-24 Nisan tarihleri arasında İstanbul ve Çanakkale gezisi yapacak öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının Belen Belediyesi ile kardeş belediye olan İstanbul-Ümraniye Belediyesi tarafından karşılanacağını, 23 Nisan etkinliklerine de İstanbul’da katılacak olan kafilenin Cuma akşamı Belen’e dönmesinin planlandığını açıkladı.Bu tür ödüllerin geziye katılan öğrencilerin moral motivasyonunu yükseltmeyi, diğer öğrencilere de örnek teşkil etmesinin hedeflendiğini belirten Kaymakam Aydın, geziyi organize eden Belen ve Ümraniye Belediye Başkanlarına teşekkür etti.