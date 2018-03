MHP Adayları Köylerde Seçmenle Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları merkez ilçelere bağlı mahalle köylerle devam etti. Milletvekili adayları Prof. Dr. Kamil Aydın, Ertürk Çimen ve Gökhan Arslan, merkeze bağlı Ali Bezirgan, Sağırlı ve Uzun Ahmet köylerinde ev toplantıları yaptı, seçmenlerle bir araya geldi.MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, katıldığı ev toplantılarında üretimin önemine dikkat çekerek, “Tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum’da, üretici maalesef kazanamaz hale geldi. Dört bir yanından bereket fışkıran topraklara yokluk ve yoksulluk hakim oldu” dedi.Mahalle köylerde gerçekleştirilen ev toplantılarında konuşan Kamil Aydın, Erzurum’un geçmişte sadece Türkiye’ye değil, bölge ülkelerine bile et ihraç eden bir kent olduğunu vurgulayarak, “Bugün ne yazık ki, ihtiyacımız olan et ve et ürünleri bile Erzurum’a dışarıdan geliyor. Tarımsal üretim dibe vurmuş halde. Üretimin olmadığı yerde güçten ve kazançtan bahsedilemez” diye konuştu.Erzurum’un tarım ve hayvancılık sektörlerinde yeniden aktif ve dinamik bir hale gelmesinin ancak MHP kadrolarının uzmanlığıyla mümkün olacağını anlatan Kamil Aydın, “Allah’ın izniyle MHP iktidarında çiftçilerimiz, besicilerimiz ve üreticilerimizin yüzü yeniden gülecek. Hayvancılık yeniden ivme kazanacak. Tarımsal üretim canlanacak. Yokluğun hüküm sürdüğü topraklar, yeniden bolluk ve bereketle kucaklaşacak” ifadelerini kullandı.