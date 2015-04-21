MHP Adayları Kamu Ziyaretlerini Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum Milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Adaylar, bugün sırasıyla TRT İl Müdürlüğü, Palandöken ve Yakutiye belediyeleri ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.MHP’nin Erzurum Milletvekili adaylarının ilk durağı TRT Erzurum İl Müdürlüğü oldu. MHP Erzurum İl Başkanı Ahmet Anatepe, beraberinde adaylar Prof. Dr. Kamil Aydın, Ertürk Çimen, Zekai Kaya, Seyfullah Hızarcı, Ömer Durur ve Gökhan Arslan’la birlikte TRT İl Müdürü Ayça Alemdar’ı ziyaret etti. Alemdar’la bir süre sohbet eden MHP’li adaylar, yürüttükleri seçim çalışmalarına dair bilgiler aktardılar.MHP’Lİ ADAYLARDAN YEREL YÖNETİM TURUTRT Erzurum İl Müdürlüğü’nün ardından MHP’li adayların bir sonraki teması Palandöken Belediyesi ile oldu. Başkan Orhan Bulutlar’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Kamil Aydın, Ertürk Çimen, Zekai Kaya, Seyfullah Hızarcı, Ömer Durur ve Gökhan Arslan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.Karşılıklı sohbet ortamında geçen görüşmenin ardından MHP’li adaylar Yakutiye Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Başkan Ali Korkut’la bir araya gelen adaylar, hem ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Korkut’tan bilgi aldı, hem de seçim çalışmalarına dair bilgiler aktardılar.MHP’li adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak başlattıkları seçim ziyaretleri kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Bölge Müdür Vekili Salih Çetiner’i makamında ziyaret eden MHP’nin Milletvekili adayları, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldıkları Bölge Müdür Vekili Salih Çetiner’le bir süre sohbet ettiler.