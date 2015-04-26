İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Erzurum Ticaret Borsası’ndaydı

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Erzurum Ticaret Borsası’nda işadamlarıyla bir araya geldi. Efkan Ala, “Türkiye’yi ve Erzurum’u 2023 hedefine hep birlikte, el ele ulaştıracağız” dedi.İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Efkan Ala, seçim çalışmaları kapsamında Erzurumlu işadamlarıyla bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Erzurum Ticaret Borsası’nda yönetici ve işadamlarıyla buluşan Efkan Ala, Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde ekonomik açıdan çok ciddi bir yükseliş trendi yakaladığının altını çizerek, “Bu sürecin sonunda hem bölgesinde, hem de dünya ölçeğinde güçlü ve lider bir Türkiye hedefi bulunuyor. İşte bu hedefe iş dünyası ve iş çevreleriyle birlikte varacağız” diye konuştu.Beraberinde Erzurum Milletvekili Dr. Cengiz Yavilioğlu ve partisinin İl Başkanı Fatih Yeşilyurt’la birlikte işadamlarıyla istişare eden Efkan Ala, “Ak Parti iktidarları, iş dünyasına yönelik önemli imkan ve fırsatlar sundu. Bölgesel ve sektörel teşvik uygulamalarıyla Türkiye’nin her bölgesi ve her şehri kendi potansiyelleri dahilinde değerlendirildi, teşvik edildi. Bunlar önemli kazanımlardır. Biz bu kalkınma ve gelişme sürecini başlattık. Bu süreç devam ediyor. Nihai hedefimiz olan güçlü ve lider Türkiye rüyamızı inşallah yine birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında işadamlarının görüş ve önerileri de kayda alındı.