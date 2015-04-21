Hedefi 12’den Vuracaklar

Erzurumlu okçular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okçuluk Türkiye Şampiyonası için Antalya’ya iddialı gitti. Antrenör Hasan Basri Hancı, “Şampiyonluk kupası ile Erzurum’a döneceğiz” dedi.Türkiye Okçuluk Federasyonu Faaliyet Programı’nda yer alan ve Antalya GHSİM’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na Erzurumlu okçular iddialı gitti. Antrenör Hasan Basri Hancı yönetiminde Antalya’da yapılacak olan şampiyonaya Doğan Hancı, Erol Sulumer ve Ömer Cihat Özkan gibi sporcular katılacak. 23-26 Nisan tarihlerinde yapılacak olan şampiyonaya iddialı hazırlandıklarının altını çizen Antrenör Hancı, şampiyonluk kupası ile Erzurum’a döneceklerine inandığını söyledi.