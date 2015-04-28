Erzurum’a Ermeni Mezalimi Anıtı Ve Ermeni Mezalimi Müzesi Kurulması Önerisi…

Avrupa Yakası Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Toraman, Erzurum’da Ermeni Mezalimi Anıtı ve Ermeni Mezalimi Müzesi açılmasını istedi.Toraman, Osmanlı döneminde Millet-i Sadıka olarak adlandırılan Ermenilerin kurdukları çetelerle Doğu Anadolu başta olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinde katlettikleri 600 bin Müslüman Türk’ün acısının bugün gibi taze olduğunu belirterek, “Diaspora’nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletini tarihinde işlemediği bir suçtan ötürü baskı altına almaya çalışması katlettikleri yüz binlerce insanımızı unutturmamalıdır. Acılarla ve ihanetlerle yaşamaya alışmış Türk Milleti’nin kanayan yarası olan ‘Ermeni Meselesi’nde Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleştirilmesi isteniyorsa öncelikle tarih tarihçilere bırakılmalı siyasi malzeme olmaktan çıkarılmalıdır. Çeşitli araştırmalarla akademisyenlerin çalışmaları neticesinde bulunan toplu mezarlar aslında Türklere karşı bir Soykırımın yapıldığını göstermektedir. Ne yazık ki; Ecdadımız işlemediği bir suçla yargılanmaya çalışılırken, yayınlanan ‘taziye’ mesajları bu zulmü iliklerine kadar yaşamış olan biz Erzurumluları derinden yaralamaktadır. Bugün eğer acılara sahip çıkılacaksa. Taziye verilecekse, bu makam büyük ‘Türk Milleti’ olmalıdır. Ermeni diyince ‘Erzurum’ gelir akla. Erzurum diyince de ‘Ermeni Mezalimi’ Şehit edilen binlerce Müslüman Türk’ün maruz kaldığı zulüm, işkence ve katliamlar. Dikilecek bir ‘Ermeni Mezalimi Anıtı’yla hafızalara kazınmalıdır. İşte bu nedenle, Dikilecek bu anıtın yeri mutlaka Erzurum olmalıdır. Avrupa Yakası Erzurumlular Derneği olarak, Erzurum’u yönetenlere sesleniyoruz. En önemli mezalim belgelerinin bulunduğu Erzurum’da bir ‘Ermeni Mezalimi Müzesi’ açın. “Erzurum’un tam ortasına, en büyük meydanına Ermeni Mezalimi Anıtı dikin. Bunu sizlere teklif ve talep ediyoruz. Bu iş bize düşer. Bu iş Erzurum’a düşer. “ dedi.