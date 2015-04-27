Atatürk Anadolu Lisesi Halk Oyunlarında Türkiye Şampiyonu Oldu

Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi Erzurum Erkek Barları Ekibi, Bolu’da düzenlenen Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.Bolu’da bugün yapılan Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında, Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi, Erzurum ve bölge birincisi ünvanıyla katıldığı yarışmada şampiyon oldu. Düzenlemesiz dalda Türkiye 1’incisi olan Atatürk Anadolu Lisesi bar ekibi, şampiyonluk kupasını Halk Oyunları Federasyonu Başkanının elinden aldı. Birincilik gururunu yaşayan ve öğrencilerini yanlız bırakmayan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Gürbüz, "Başarının arkasında ciddi bir çalışma var. Bize her konuda destek veren başta Yakutiye Kaymakamı Ahmet Katırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenli ile Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek’e teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğun haklı gururunu yaşıyoruz. Okulumuz ve Erzurum en güzel şekilde temsil edildi" diye konuştu.