Taraftardan Bursaspor’a Ayranlı Destek

Bursaspor taraftarları, Bursaspor-Fenerbahçe maçını BESAŞ’ın Bursaspor’a gelir desteği için ürettiği ayranları içerek izledi.Bursa’ya vizyon katan hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin Bursaspor’a destekleri vatandaşlar arasında da geniş yankı buluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden BESAŞ tarafından Bursaspor’a gelir desteği sağlamak amacıyla üretilen Bursaspor ayranına taraftarlar sahip çıktı.Bursa’nın şampiyon takımı Bursaspor’un taraftarları takımlarına her konuda destek olmaya devam ediyor. Bursaspor taraftarları, dün akşam Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan Bursaspor - Fenerbahçe maçını da BESAŞ’ın Bursaspor’a gelir desteği için ürettiği ayranları içerek izledi.Taraftarlar maçı heyecanla izlerken, Bursaspor ayranlarıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. Taraftarlardan Ahmet Kemal Acar, Bursa’yı, Büyükşehir Belediyesi’ni ve Bursaspor’u gönülden desteklediklerini ifade ederek, kente hizmetleriyle değer katan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye de Bursa’ya hizmetleri ve Bursapor’a katkıları nedeniyle teşekkür etti.