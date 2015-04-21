SP Adaylarından Aktaş’a Ziyaret

Saadet Partisi (SP) Bursa milletvekili adayları İsmail Özdemir ve Özgür Öztürk, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.Ziyarette konuşan milletvekili adayı İsmail Özdemir, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi zaten çok eskiden beri birlikte olduğumuz kardeşimiz. Çalışmalarını takdirle izliyoruz. Şu anda önümüzde bir seçim var. Bu seçimlere farklı bir ortamda giriyoruz. Özellikle iç Anadolu, Ankara ve İstanbul’da kerhen farklı partilere oy veren insanlarımızın ciddi anlamda bir teveccühü var. Bu yüzden bizler bu ittifakın tuttuğuna inanıyoruz. Zaten ittifak önce tabanda yapıldı. Yukarısı, tabanın isteğine sadece cevap verdi. Bu ittifakın meclise girmesiyle meclisteki durum değişecektir” dedi.Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Çıktıkları yolda kendilerine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Siyaset uzun soluklu bir süreç. Siyaset nasip kısmet işi. Büyük Birlik Partisi’yle oluşturdukları koalisyon muhakkak suretle Anadolu insanına bir sinerji olacaktır. Vatandaş olarak görüşüm, inşallah memleketimiz koalisyonlu günlere kalmadan tek başına bir iktidar tarafından idare edilmeye devam eder. Temennimiz bu. Saadet Partisi’nin TBMM’de temsil edilmesini arzu ediyoruz. Çünkü geçmişte yaptıkları başarılı çalışmalarla, yapıcı muhalefetle bunu ortaya koydular. Sürecin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu arada, ilçe halkımızın üç aylarını tebrik ediyorum” dedi.