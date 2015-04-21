Ankara Seferleri Başlıyor

Yenişehir Havaalanı’ndan 12 Mayıs tarihinde Ankara-Yenişehir uçak seferleri başlıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl, 12 Mayıs Cumartesi gecesi saat 00.15 ‘de Ankara’dan Yenişehir’e gelecek uçak ile Ankara-Yenişehir seferlerinin başlayacağını söyledi. Kamıl, “Her gün yapılacak seferlerde Yenişehir’den Ankara’ya sabah saat 7.00’de, Ankara’dan Yenişehir’e ise saat 23.00’de sefer yapılacak. Anadolu Jet tarafından yapılacak uçuşların ilçemize Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.