Batman Valisi Çelik Üniversite Öğrencilerini Ağırladı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen ve Ankara merkezli bir stratejik araştırma kuruluşu tarafından yürütülen ’Üniversite öğrencilerinin karar alma mekanizmalarına katılımı projesi’ kapsamında Batman’a gelen üniversite öğrencileri Vali Azmi Çelik’i ziyaret etti.Batman Valiliği konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Azmi Çelik, Batman’ın sosyo-ekonomik yapısı, eğitim-öğretim durumu, kültürel ve sosyal yaşamına dair bazı bilgileri paylaştı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 25 öğrencinin katıldığı ziyarette, öğrencilerin Batmanla ilgili bazı sorularını da yanıtlayan Vali Çelik, bölgede ve Batman’da son dönemlerde oluşan huzur ortamıyla birlikte, eğitim, turizm ve ekonomik gibi birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi. Vali Çelik, bu tür gezi ve toplantılar sayesinde bölgeye dair oluşan birçok olumsuz algının değişeceğine inandığını sözlerine ekledi.Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.