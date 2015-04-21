BÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Güneş Sempozyumu Değerlendirdi

Bartın’da 140 bilim adamını bir araya getiren ’Eğitimde Gelecek Arayışları, Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi’ sempozyumunda 87 bildiri sunuldu.Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş düzenledikleri ’Eğitimde Gelecek Arayışları, Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi’ sempozyumunu değerlendirdi. Güneş konuşmasında verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Güneş, çocuk eğitimi, din ve ahlak eğitimi, önemli şahsiyetler ve değerlerle ilgili birçok bilimsel çalışmanın yer aldığı sempozyumdaki odak noktasının değer eğitiminin hangi yöntem, yaklaşım ya da modeller çerçevesinde ele alınması gerektiğinin tartışılması olduğunu belirtti.Ailenin, okulun ve medyanın değerlerin öğretimindeki önemine değinen Prof. Dr. Güneş, bu unsurların her birinin değerlerin kazanılması noktasındaki işlevine dikkat çekti. Ulusal ve evrensel değerlerin hangi sırayla ve yoğunlukla işleneceğine yönelik olarak çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Güneş, bu değerlerin bütünlük içinde ele alındığı bir anlayışın ön plana çıktığını, ayrıca mevcut programların değerler eğitimi çerçevesinde ve yeni gelişmeler ışığında gözden geçirilmesinin bir gereklilik olduğunu belirtti.FAKLI ALANLARDAKİ UZMANLAR BULUŞTUSempozyuma katılan Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı ise sempozyumun yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, farklı alanların değerler eğitimi çerçevesinde bir araya gelmesinin sempozyuma zenginlik kattığını belirtti. Değerler konusunda tüm dünyada olduğu gibi bizde de bir kavram, yöntem ve ölçme belirsizliğinin olduğunu vurgulayan Bacanlı, “Birtakım konularda ve kavramlarda belirsizlik olması ya da uzlaşamıyor olmamız benim için oldukça sevindirici. Çünkü bu gelişmeye açık olduğumuzun işaretidir” dedi.Sempozyumla ilgili değerlendirmesini paylaşan Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş ise, sempozyumun değerler eğitimi alanındaki uygulamalara yön verebilecek akademik bilgi birikiminin oluşması amacıyla düzenlendiğine dikkat çekti. Değerler eğitiminin ayrı bir ders olarak değil Türkçe gibi derslerle bütünleştirilerek verilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükbaş, bu konuda programcılara ve eğitim uzmanlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.BÜ’YE ÖVGÜAtatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, eğitimin dolayısıyla da değerler eğitiminin Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının çalışma alanlarından bir olduğunu belirtti. Sempozyumun, tespitlerin yanı sıra çözüm önerilerinin de ağırlıkta olduğu bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Beyhan, “Bir fakültenin emekleme safhası” dediğimiz dört sene gibi kısa bir zaman diliminde Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin gerek yönetici kadrosunda gerekse genç akademisyenlerinde gördüğümüz enerjik ruh dikkate değer” dedi.