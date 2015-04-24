Bartınlı Öğrencilerden Anlamlı Davranış

Bartın Turgut Işık Anadolu Sağlık Meslek lisesi öğrencileri Amerika’da hastanede hayatını kaybeden Türk Bilim adamı Oktay Sinanoğlu’nu unutmadı.Öğrenciler, Sinanoğlu’nun hayatını, eserlerini, kitaplarını ve buluşlarını içeren bir bülten çıkardı. Ayşegül Keskiner, Beste Dinçer, Şevalnur Çırlak, Elif Mine Genç ve Beyza Okun tarafından hazırlanan bülten okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından büyük beğeni kazandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan öğrencilerden Beyza Okun şunları söyledi; “Sayın hocamız, değerli bilim adamı, ülkemizin gururu, onuru, Türkçe savaşçısı, ülkesine ve milletine aşık değerli bilim insanımız Oktay Sinanoğlu’nun Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında vefat etiğini öğrendik. Okulumuz öğrencileri adına hocamıza Allah’tan rahmet, başta eşi Dilek Sinanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Biz gençler olarak bilim insanlarımıza değer vermemiz gerektiğini düşünerek bu bülteni çıkardık. İnsanlığın gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı kendisine Bartın’dan dualarımızı eksik etmeyeceğiz.”Öğrencilerinin vefalı davranışından çok memnun kaldığını dile getiren Bartın Turgut Işık Andolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Hamdi Demirel ise; “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden böyle bir talep geldi. Okul olarak bilim insanlarımızı ve bilimsel gelişmeleri takip etmek istiyoruz. Öğrencilerimizin vefalı davranışı bizleri gelecek açısından umutlandırıyor” şeklinde konuştu.