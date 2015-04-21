AK Parti Milletvekili Adayları Muhtarlar İle Kahvaltıda Buluştu

AK Parti Bartın Milletvekili Adayları Yılmaz Tunç ve Mustafa Yelkenci, Bartın Merkez Mahallesi muhtarlarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, muhtarlarla sohbet etti.Milletvekili Adayları Tunç ve Yelkenci, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Manav, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ile birlikte Bartın Merkez Mahallelerinin muhtarları ile kahvaltılı toplantıda biraraya gelerek muhtarlarla sohbet etti.Bartın Merkezde bulunan 18 mahalle muhtarının tamamının katıldığı kahvaltılı toplantıda konuşan Milletvekili Tunç, muhtarlarımızın halka en yakın hizmet birimleri olduğunu belirterek, “Bu nedenle, bu güne kadar muhtarlarımızla hep istişareli olmaya çalıştık, muhtarlarımızın köyleri ve mahalleleri ile ilgili aktardıkları sorunların çözülmesini sağladık, bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte sürekli diyalog halinde olmaya devam edeceğiz, sizlere bir telefon kadar yakınız” dedi.Milletvekili Tunç, Bartın’da AK Parti hükümetleri döneminde 2 milyar lira tutarında kamu yatırımını hayata geçirdiklerini belirterek, 1,8 milyar tutarındaki projelerin de yapımının devam ettiğini söyledi.Tunç, “Üniversite kampüs inşaatları, kamu hizmet binaları, barajlar, tüneller, yeni yeni okullar, hastaneler, sağlık merkezleri, Organize sanayi yatırımları, kültür turizm yatırımları, alt yapı üst yapı yatırımları, Köydes, Beldes, Sukap projeleri, Toplu konutlar, tarım teşvikleri ile Bartın’ı her alanda geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.