Nazilli’de 23 Nisan Coşkusu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 95. yılında törenlerle kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri sabah saatlerinde İstasyon Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği törene, Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program daha sonra ise Şehir Stadı’nda devam etti. Kutlamalar, Kaymakam Mehmet Okur, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ekrem Turan ve Belediye Başkan Vekili Erkin Özbek’in çocukları ve halkı selamlaması ile başladı. Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Okur, Garnizon Komutanı Albay Ekrem Turan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Erkin Özbek, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Milli Eğitim Müdürü Özcan Bilgi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, CHP İlçe Başkanı Ali Çankır, MHP İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, Okul Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ardından Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Öğretmeni Mustafa Dinçkol ve Müzik Kulübü öğrencileri tarafından enstrümanlarıyla çalınan İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Bilgi yaptı. Bugün aziz milletimizin coşkulu günlerinden, en büyük bayramlarından birini yaşıyoruz diyerek sözlerine başlayan Özcan Bilgi; “ 23 Nisan 1920; zedelenen, aşağılanan, hor görülen, milli onurun diriliş günüdür. Milletimizin tarih sahnesinde yeniden doğuşudur. Milli bir devletin doğuşunun en büyük habercisi ve müjdecisidir. 23 Nisan 1920 günü, Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihte başlayan büyük değişim, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanarak, Türk milletinin önü açılmıştır. Türk milleti, dün olduğu gibi, bugünde Cumhuriyetimizin temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup, muhafaza edecektir. Millet olarak amacımız, akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek, çağdaş bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmektir.”Daha sonra minik öğrenciler’ 23 Nisan’ adlı şiirler okudu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu Resim, Şiir ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Mehmet Okur, Garnizon Komutanı Albay Ekrem Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Bilgi ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı verdi. Ardından Kırgızistan’dan kutlamalara katılan halk oyunları ekibi gösterilerini sunarken, Nazilli Belediyesi Mehter Takımının performansı ise büyük alkış topladı.