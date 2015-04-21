MHP’li Meclis Üyesi’nden Zamanlama Eleştirisi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte devam eden çalışmaların geç kaldığını belirterek, ortaya çıkan görüntünün sektöre ve Kuşadası’na sekte vurduğunu söyledi.Sahil yolunda yapılan asfaltlama çalışmasının da yanlış olduğunu ve Kuşadası’nın vitrini olan bu bölgenin parke döşenmesi gerektiğini kaydeden MHP’li Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, yaptığı açıklamada; “Kuşadası Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmaları devam etmektedir. Kuşadası, bir turizm kentidir. Dolayısıyle, gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarının planlanmasında ve uygulanmasında, turizm kentine daha uygun çalışmaların yapılması gereklidir. Cadde ve sokakların asfaltlanması Kuşadası’nın hem estetiğine, hem de kullanımına uygun değildir. Hele hele, sahil bandında bu çalışmanın yapılması ayrıca düşündürücüdür. Sahil bandımız, daha çok yaya hareketinin yoğunlaşacağı nostaljik alanlar olmalıdır. Bu da, İzmir Kordon örneğinde olduğu gibi, araç trafiğinin azaltılması ile olur. Siz bu yolu komple asfalt yaparsanız, “ana yol” algısı oluşur ve transit yol gibi kullanılmasını teşvik etmiş olursunuz. Özellikle yaz aylarında, tıkanan trafik, sahil sitelerine gidecek olanların da “şöyle bir şehir turu atalım” demesi ile kent, kilitlenip kalıyor. Bu işin çözümü, sahil bandında mecburi haller dışında trafiği azaltarak, araçların mevcut transit yollara yönlendirilmesi ve sahile şehir merkezinden yayan inişlerini sağlayacak tedbirler alınmasıdır. Bu tedbirlerin başında da Sahil Yolu’nun bugün yapıldığının tam tersine asfalttan arındırılıp, dekoratif parke taşlarıyla kaplanması gelmektedir. Kilim gibi nakış nakış sahil yolu kaplanmalıdır. Ayrıca, Kuşadası gibi hergün altyapı problemi yaşayan bir kentte, bütün sokaklar aynı şekilde parke taşıyla kaplanmalıdır. Çünkü, sökümü ve tamiratı daha kolay ve daha ekonomiktir. Parke taşının bir diğer faydası ise, yağmur sularının emilerek toprağa geçmesi ve bu şekilde yağmur derelerinin kente zarar vermesinin engellenmesidir. Yazın kavurucu sıcağına bir de asfaltın sıcağı eklenmesi durumu, güzelim sahilin değerini azaltacaktır. Bu sebeplerle, Aydın Büyükşehir Belediye’sinin başlattığı asfaltlama çalışmalarının yerine, en azından bundan sonraki bölümlerden başlanmak üzere daha otantik cadde ve sokak düzenlemeleri bekliyor ve istiyoruz“ dedi.