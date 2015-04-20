Genç Bilim İnsanlarından Türkiye Çıkarması

Çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere 20 ülkeden 250 genç bilim insanı Kuşadası’nda buluştu.Çeşitli ülkelerden Genç dâhileri bir araya getiren, Uluslararası Genç Bilim İnsanları Konferansı (Conference Of Young Scientists-ICYS) Aydın’ın Kuşadası ilçesinde başladı. Pine Bay Holiday Resort otelde gerçekleşen konferans açılışını ICYS kurucu başkanı Macaristanlı Dr.Zsuzsa Rajkovits, bir Efenin taşıdığı davula vurarak yaptı.Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Çevre Bilimleri ve Yaşam bilimleri dallarında yarışmaların yapılacağı konferans 4 gün sürecek. Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Üniversitesi ile Fatih Kolejinin, Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 22’cisini düzenlediği konferansa, 20 ülkeden 250 genç bilimci, 125 proje ile katılıyor. Konferansta Türkiye’yi geçtiğimiz aylarda düzenlenen Eğitim bilim, enerji ve mühendislik fuarında seçilen öğrenciler temsil ediyor.- Dünyada hızlı bir gelişme varDoğanata Eğitim Kurumları genel müdürü Ali Rıza Doğanata, İzmir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kayhan Erciyeş, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile Kaymakam Muammer Aksoy açılış töreninde birer konuşma yaptı. Doğanata Genel Müdürü Ali Rıza Doğanata, ICYS’ye Türkiye adına ev sahipliğini üstlendiklerini söyledi. Doğanata konuşmasında, “Bu konferans genç bilim insanlarını teşvik etmek, proje üretmelerini sağlamak için düzenleniyor. Gençler, Uluslararası alanda kendi yaşıtlarının ürettiklerini görerek, bilgilerini paylaşarak kendilerini geliştirsinler diye düzenleniyor. Dünyada çok hızlı bir gelişme, inovasyon alanında çok büyük ilerlemeler var. Bu gelişmelere ayak uyduran ülkeler ileriye, başaramayanlar ise geriye gidiyor. Eğitim sistemleri de buna bağlı olarak değişmek zorunda. Proje bazlı eğitim çok önemli. Eski tip eğitim sistemleri ile bir yere kadar gidiliyor. O sistemlerle yenilik ve inovasyon gelişmelerine ayak uydurmak çok zor. Onun için öğrencilerimizi projelere teşvik ediyoruz” dedi.İzmir Üniversitesi Rektörü Erciyeş ise, dünyada toplanan bilgileri işleyecek insan sayısının az olduğuna dikkat çekerek, “Bu gün dünyamızda hiçbir zaman yaşanmamış kadar büyük oranda veri işleniyor. Bunlardan anlam çıkaracak, ileriye götürecek insanlara ihtiyacımız var. Geleceğimiz olan gençleri teşvik edecek, araştırma geliştirmeye yönlendirecek. Onları yükseltecek çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla bilgi toplanıyor ama işleyecek insan sayısı az” dedi.- Gençlerin geliştirici ruhunu öldürmeyinDünyadaki gelişmelere ülkemiz gençliğinin ayak uydurabilmesi için eğitim sisteminin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Erciyeş, “Ülkemiz gençliği katılımcı diğer 20 ülkenin gençlerinden daha geri değiller. Bunu da yarışmalardan görüyoruz. Ancak onların bu geliştirici, girişimci ruhunu öldürmemek gerek. Araştırma, geliştirme, projeye olan istekleri ve hayallerini heveslerin yok etmemek gerekiyor. Eğitim sistemimize büyük görev düşüyor. Test çocuğu istemiyoruz. Gençler Üniversiteye geldiklerinde biraz hırpalanmış oluyorlar. Bu tür organizasyonlarla onların içindekileri çıkarmaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse yeniden sulayıp kendilerine getirmeye çalışıyoruz. Keşke arada hiç kesiti olmadan üniversiteye kadar proje üreterek gelebilseler. Gençlerimize hep bir mesaj vermeye çalışıyoruz: İçinizdeki yaratıcılık, hayal etme, üretme, bilim geliştirme araştırmaya yönelik sevginizi yok etmeyin diyoruz” dedi.- Bilim geliştikçe savaşlar azalıyorKuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’da yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojinin geliştiği ülkelerde savaşların gerilediğine dikkat çekti. Kayalı, “Günümüzde bilim ve teknoloji büyük bir hızla gelişiyor. Yaşadığımız çağ, gelişen teknoloji insanların toplumların, ülkelerin arasındaki sınırları kaldırıyor. Dünya kurulduğundan bu yana var olan din, dil, ırk, etnik köken çatışmaları, bilimin gelişmesiyle gittikçe geriliyor. Bu çatışmaların günümüzde yaşandığı toplumlarda ise bilim ve teknolojinin gelişmediğini görüyoruz. Savaşların, yoksullukların, ölümlerin yaşanmadığı bir dünya ancak bilimle, teknolojiyle, çağdaşlıkla mümkün olabilir. Ülkelerinizin, dünyanın Bilim insanlarına, genç bilimcilere ihtiyacı var. Çıktığınız yoldan geri dönmeyin, sürekli ileri gidin. Bilimi geliştirirken, aynı zamanda çağdaş ve uygar bir dünyanın gelişimine bir tuğla koyduğunuzu unutmayın. Bu yönüyle ağır bir sorumluluğunuzun olduğunu biliyorum. Ancak sizlerin enerjisi, geleceğe yönelik tutkusuyla bunu başaracağınıza inanıyorum” dedi.