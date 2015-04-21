‘Efeler Kan Veriyor’ Kampanyasına Büyük İlgi

Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “Efeler Kan Veriyor” sloganıyla başlatılan kampanyaya Efeler’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar katılarak kan bağışında bulundu.Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili’nin kan vererek başlattığı kampanyaya, Efeler Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bekir Ayçiçek, Efeler Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sedef Kaan, Efeler Gençlik Spor Müdürü Mithat Yıldırım, Efeler Müftüsü Salih Akçan, şube müdürleri, okul müdürleri, kamu ve kurum çalışanları da destek verdi.Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, kan bağışının önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz genelinde her yıl 2 milyon 700 bin ünite kan ihtiyacı oluyor. Bunun yaklaşık 1 milyon civarında kısmı gönüllüler tarafından karşılanıyor. Bu oran ülkemiz oranının yüzde 40’ına tekabül ediyor. İhtiyacımız olan 1 milyon ünite kanı karşılayamamaktayız. O anlamda Ege bölgemizde ülke genelindeki bağış oranı yüzde 70’in üzerine çıkmaktadır. Bölgemizdeki kan ihtiyacı sahibi tüm yurttaşların kanları neredeyse yüzde 90 oranında Kızılay tarafından tedarik edilirken geriye kalan kısmı ise Ege Üniversitesi tarafından sağlanıyor. Kan bağışı yapanlara ve özellikle bölgemizde yüksek oranda olan bağışçılara teşekkür ediyorum. Yıllardır gönüllü olarak kan veriyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.Öte yandan, kan bağışı yapanların organ bağışı ile de tanışması ve destek vermesi için, salonda organ bağışı standı da kuruldu.