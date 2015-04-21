Didim İlçe Müftüsü Polat’tan 3 Aylar Mesajı

Didim İlçe Müftüsü Mikail Polat, 3 ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Müftü Polat açıklamasında 3 ayların öneminde değindi.Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Didim İlçe Müftüsü Mikail Polat şunları kaydetti; “ 20 Nisan 2015 Pazartesi günü, üç aylara girdik, 23 Nisan 2015 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de, Regaip Kandilini bütün Müslümanlar idrak edeceğiz inşallah. Maneviyat dolu bir iklime girmiş bulunuyoruz. Üç aylar, kulluk hayatımızı yeniden gözden geçirmek için bir fırsat mevsimidir. Üç ayların içerisinde bulunan kandiller ise, yol üzerindeki yön levhalarına benzer. Nasıl ki, yol bilmezlere, yolunu şaşıranlara devlet yol gösteriyor; Ankara şuradan, İstanbul buradan” diye, aynen öyle de Yüce Rabbimiz yol şaşırmışlara; ilahi fermanı ile; “Nereye gidiyorsunuz, gittiğiniz yol, yol değildir. Ey kullarım, oradan değil, Cennete buradan“ dercesine yol ve yön gösteriyor. Bu manada kandiller, ilahi birer lütuftur. Kandiller, ruh dünyamıza bir sesleniştir; “dikkat edin, kendinize çekidüzen verin, Ey Allah’ın kulları, Kur’an Ayı, bereket kaynağı Ramazan-ı Şerif ayı geliyor.” Hazırlıklarımızı şimdiden yapıyor olmalıyız. “Regaip”, bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Bu gecede Yüce Mevla, kullarına bol bol rahmet ve ihsanda bulunur. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı, halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir ticaret mevsimine girişimizin habercisidir. Recep Ayı, Kur’an-ı Kerimde haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesidir. Regaib gecesinin böyle bir ayın içinde yer alması, aynı zamanda bu gecenin önemini de ifade etmektedir. Bu mübarek gün ve geceler, kötülüklerimizden ve kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmemize, tövbe edip kendimize gelmemize vesile olabilirse inanın her günümüz kandil geceleri kadar bereketli, sonumuz da bayramlar kadar sevinçli olacaktır. Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber gündüzünü oruçlu geçirmek, muhtaçlara yardımda bulunmak, varsa dargın olduğumuz kişilerle barışmak, anne ve babalarımızın, büyüklerimizin ellerini öpüp dualarını almak, geceyi Kur’an okumakla ve salât-ü selam getirmekle, tövbe istiğfar etmekle ihya etmemiz uygun olacaktır. İşte, böylesi manevi ziyafetlerle dolu bir zaman diliminde, gerek Yüce Yaratıcımız gerekse insanlar ve çevremizdeki diğer varlıklarla olan münasebetlerimizi bir kez daha gözden geçirip eksiklerimizi tamamlamak zorundayız. Rağbetimizin Allah [Celle Celaluhu] olması dileği ile biz de Efendimizin [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] duası ile bitirelim. “Allah’ım Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” İfadelerine yer verdi.Müftü Polat ayrıca Regaib kandili münasebeti ile Perşembe günü Akşam namazından sonra Merkez Caminde gecenin anlamı ile ilgili vaaz, Kuran-i Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif programı olacağını belirterek tüm Didimliler davet etti.