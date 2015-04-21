Didim 75 Gençlik Eğitime Desteğini Sürdürüyor

Didim 75 Gençlik Derneği, Didim Arif Nihat Asya İlkokulu’na projeksiyon cihazı bağışladı.Didim 75 Gençlik Derneği eğitime katkısını sürdürüyor. Didim Arif Nihat Asya İlkokulundan gelen projeksiyon cihazı talebine kayıtsız kalmayan Dernek yönetimi son teknoloji cihazı Okul Müdürü Ufuk Kurucu’ya teslim etti.Didim 75 Gençlik Dernek Başkanı İzzet Sirel ve dernek üyeleri Mehmet Emin Tural, Mehmet Emin Öztürk ve Osman Murat Kum’un hazır bulunduğu ziyarette Okul Müdürü Ufuk Kurucu Eğitime desteklerinden dolayı Didim 75 Gençlik Derneğine teslim etti.Didim 75 Gençlik Derneği Başkanı İzzet Sirel de Eğitim anlamında gelen hiçbir talebe kayıtsız kalmamaya çalıştıklarını belirterek, “Okulumuzdan derneğe cihaz noktasında istek geldi. Bizde geleceğimiz olan çocuklarımız için ihtiyaç olan cihazı okulumuza teslim ettik. Emeği geçen dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Okulumuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.