Başkan Alıcık, Şengül Çiftinin Nikah Şahidi Oldu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çaylı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Şengül’ün oğlu Şener Şengül, ve gelini Canan Topçuoğlu’nun nikah şahitliğini yaparak çiftin mutluluklarına ortak oldu.İki ailenin de yakın akrabalarının katıldığı nikah töreni Nazilli Belediyesi Nikah Dairesinde gerçekleşti Nikah Memuru Ferdi Dinçel’in kıydığı nikahta Belediye Başkanı Haluk Alıcık şahitlik yaparak Şengül ve Topçuoğlu ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Alıcık “Şener ve Canan kardeşimizin aile olmak için ilk adımlarını attıkları bu mutlu gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyorum. Onlara Karşılıklı sevgi, saygı ve fedakârlıktan ödün vermemelerini öğüt ediyorum. Şener ve Canan kardeşimize sağlıklı, huzurlu mutlu, bol rızıklı bir evlilik, diliyorum. Evliliklerin kısa sürdüğü günümüzde ben çiftimize birbirlerine ve ailelerine saygı göstererek bir boyu ömür mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin” dedi. Başkan Alıcık nikah töreninin ardından çiftin evlilik cüzdanını geline verdi.