Başbakan Özel Güvenlikçileri Umutlandırdı

Öz-İş Sendikası (Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri sendikası) Aydın il Başkanı Fatih Bamyacı, Başbakanın açıklamalarının özel güvenlik çalışanlarının umutlandırdığını ve özel güvenlikçilerin durumlarının düzeltilmesini talep ettiklerini söyledi.AK parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 15.Nisan 2015 tarihinde açıkladığı seçim beyannamesinde ilk defa Özel Güvenlik Görevlileri ile ilgili olarak “Özel güvenlik personelinin eğitiminin geliştirileceği”, “Görev ve yetkilerinin gözden geçirileceği” ve “Denetimine ağırlık verileceği” maddelerinin yer aldığını ve bir partinin seçim beyannamesinde bu maddelerin yer almasının kendilerini umutlandırdığını belirten ÖZ-İŞ Sendikası Başkanı Fatih Bamyacı, bazı kesimlerin özel güvenlikçilerin umutlarını kırmaya çalıştığını ileri sürdü.Konuyla ilgili açıklama yapan Öz-İŞ Sendikası Başkanı Fatih Bamyacı, “Özel Güvenlik Görevlileri ile ilgili gerek basında, gerekse sosyal medyada sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının arkasından özel güvenlik görevlilerinin çalışmalarını sekteye uğratma ve umutlarını kırma girişimlerinin olduğu görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra, yıllardır anlatamadığımız sorunlarımızın ciddi ciddi konuşulmaya başlandığı bizi dikkate almayan insanların ve çevrelerin bazı konular hakkında bilgi sahibi olmaya başladıklarını görmekteyiz. Bu konuda ilk günden beri, Genel Başkanımız Sayın Sedat Sevinç’in devletimizin üst kademeleri ile görüşmeler yaparak sorunlarımızın çözümü noktasında gerekli çalışmalar yapmıştır. 14 Nisan 2015 Tarihinde Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Binali Yıldırım ile görüşme yaparak bir dosya sunulmuştur” dedi.Bu dosyada; Özel Güvenliğin ülke ekonomisine katkısı, Özel Güvenlik Yasası’nın eksik yönleri ve görev tanımları, Özle Güvenlik eğitim kurumu ve sınav yönetmeliği, Özel Güvenlik şirketlerinin durumu ve Çalışanların ücret ve haklarının teminatı gibi birçok başlıklar altında dosya verildiğini ifade eden Öz-İş Sendikası Aydın İl Başkanı Fatih Bamyacı, açıklamasının devamında “Bu görüşme neticesinde önümüzdeki günlerde Devletimizin ilgili kurumlarının da katılacağı bir komisyon kurularak çalışmalara başlanılacaktır. Sendikamız, Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma şartları, Özlük hakları, yetki ve sorumluluklarının artırılması konularında, dünyadaki uygulamalar da incelenerek yeni bir yapılanma için gerekli her çeşit katkıyı sunmaya devam edecektir. Hiç kimse Özel Güvenliğin kaldırılmasını beklemesin. Bu vicdanları yaralayan bir karar olacaktır. Sendikamız Özel Güvenlik Görevlileri toplumda en iyi şekilde nasıl temsil edilir ve haklarımızı daha iyi nasıl alırız bunun çabası içerisindeyiz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.