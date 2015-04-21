Aydınspor 1923’te Ozan Sol Dünyaları Kaçırdı

Aydınspor 1923 play-off yolunda çıktığı Karagümrük karşılaşmasında yakaladığı birçok pozisyondan yararlanamazken en çok gol pozisyonuna giren oyuncular arasında yer alan Ozan Sol adeta dünyaları kaçırdı.Ligin bitimine üç hafta kala play-off yolunda hafta sonu önemli bir karşılaşmaya çıkan Aydınspor 1923 ilk yarının sonlarına doğru ve ikinci yarıda elde ettiği birçok fırsattan yararlanmadı. Maça tutuk başlayan siyah beyazlı ekip ataklarını sıklaştırıp gol yollarında etkili olmaya başladığı ilk yarının sonlarında kontrataktan yediği golle play-off’a havlu attı. Golcü Mertan’a rakip takım defansı tarafından uygulanan sıkı markaj nedeniyle fazla pozisyona giremeyen Aydınspor 1923, kanatlardan gelmeyi tercih etti ve girdiği birçok pozisyondan da yaralanamadı. Özellikle soldan Ozan Sol sağdan da Mehmet Murat Uçar’ın bindirmeleri ile yakalanan birçok pozisyonu değerlendiremeyen siyah beyazlı ekip adeta saç baş yoldurdu. Rakip kaleyi en çok yoklayanlar arasında yer alan ve Aydınspor 1923’ün devre arasında kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu Ozan Sol birçok pozisyonu hoyratça harcadı ve skoru değişmesinde etkili olamadı. Tabiri caizse titrek bir futbol sergileyen Ozan, kendi çabalarıyla orta sahadan getirdiği birçok pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı atakları değerlendiremedi. Play-off yolundaki bu kadar önemli bir maçta kaçırdığı pozisyonlara kendisi de inanamayan Ozan, maç sonunda da büyük üzüntü yaşadı.