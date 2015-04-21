ADÜ’lü Öğrencilerden Nükleer Tepkisi

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) eğitim gören bir grup öğrenci, Aydın’da artan ölüm oranlarına dikkat çekerek nükleer ve jeotermal enerji yatırımlarına tepki gösterdi.ADÜ’de eğitim gören bir grup öğrenci, “Nükleere inat, doğayı yaşat” sloganıyla düzenledikleri eylemde Aydın’da artan ölüm oranlarına dikkat çekerek nükleer ve jeotermal enerji yatırımlarına tepki gösterdi. ADÜ Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen eyleme katılan öğrenciler, ellerindeki döviz ve afişlerle nükleer ve jeotermal enerji projelerine karşı halkı doğaya sahip çıkmaya davet etti.Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Dem-Yön Gençlik Meclisi Üyesi Ciyager Baydar, “Germencik’te jeotermal enerji santrallerinin faaliyete geçmesiyle, bu bölgede sağlık sorunlarında artış olmuş ve ölüm oranı son 3 yılda yüzde 30 artmıştır. Yine bu bölgede zeytin ve incir bahçelerinde ağır tahribatlar meydana gelmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklara karşı duyarlı olan tüm çevreleri toprağına, suyuna, doğasına sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.Yapılan basın açıklamasının ardından halay çeken ve zeybek oynayan öğrenciler, nükleer ve jeotermal enerji yatırımlarına tepki gösterdi.