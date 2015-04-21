Yavuz Özcan Parkı Mayıs Ayında Açılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya kent merkezine nefes aldıracak İl Özel İdare alanı ve Yavuz Özcan Parkı projesinde sona yaklaşıldı. Taş kaplama ve peyzaj çalışmaları sürürken Kadın Yarı içindeki seyir parkurunun çelik imalatı tamamlandı. Parkın, Mayıs ayı içerisinde halkın kullanımına açılması planlanıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Eski İl Özel İdare Alanı, Yavuz Özcan Parkı ve Kadın Yarını kapsayan alanda başlattığı park proje çalışması tüm hızıyla sürüyor. Alt yapısı tamamlanan projenin yüzde 75’lik kısmı geçildi. Yavuz Özcan Parkı’nın bulunduğu alana parke taşları döşeniyor. İmalatı tamamlanan su havuzları ise çalışır duruma gelirken, bir yandan da parkın peyzaj düzenlemesi yapılıyor.ASMA KÖPRÜNÜN ÇELİK İMALATI YAPILDIProje kapsamında Yavuz Özcan Parkı’yla yıkılan İl Özel İdaresi alanını Kadın Yarı içerisinden bağlayacak çelik köprünün imalatı da tamamlandı. İl Özel İdare alanından başlayan yaklaşık 120 metre uzunluğundaki seyir parkuru, tarihi köprünün altından geçerek falezler boyunca devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde çelik taşıyıcılı ahşap kaplama yürüyüş parkuruyla her iki park vadi içinden birbirine bağlanacak. Bu sayede parkı gezen vatandaşların vadiyi seyretmesi ve bu tarihi alanın atıl halden çıkarılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.KENT MERKEZİ NEFES ALACAKProjede, Eski İl Özel İdaresi Alanında “Çocuk ve Çiçek” teması işleniyor. Bu alanda 2 adet süs havuzu 1 adet runner tip havuz bulunacak. Pamuk Prenses ve 7 Cücelerin bitki heykelleri (topiary), çiçek şelalesi ve oyun alanıyla park, özellikle çocuklar için cazip hale getirilecek. Yavuz Özcan Parkı’nda ise “Sanat ve Çiçek” teması tercih edildi. Parkta gerçek insan ölçüleriyle orantılı bitki heykellerinden oluşan küçük bir orkestra, piyano formunda süs havuzu ve mevsimlik çiçeklerle oluşturulmuş boya paleti formunda çiçek parteri bulunacak. Park içine ayrıca çiçeklik haline getirilmiş piyano yerleştirilecek ve piyanonun içinden su akışı sağlanacak.