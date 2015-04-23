Paşa’nın Kadın Kramponları Adım Adım Şampiyonluğa

Kadınlar Futbol İkinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor, erteleme maçında, deplasmanda Hakkarigücü’nü 4-1 mağlup etti.Hakkari Şemdinli İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Paşa’nın kadın kramponları 12. dakikada Bahar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında ev sahibi Hakkarigücü Hacice’nin attığı golle durumu 1-1’e getirdi. 37. dakikada Büşra Demiröz’ün attığı golle Muratpaşa Belediyespor 2-1 öne geçerken, 40. dakikada Kaptan Esra Güler penaltıdan attığı golle ilk devrenin skorunu belirledi.Karşılaşmanın ikinci devresinde de ev sahibi Hakkarigücü’ne oranla daha üstün oynayan lider 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor, kaptan Esra Güler’in 62. dakikada attığı golle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Paşa’nın kadın kramponları Hakkarigücü galibiyet ile puanını 54’e yükselterek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor, pazar günü Zeytinköy Spor Tesisleri 2 Nolu sahada saat 12.0’de oynayacağı Bursa Vatan Halk Oyunları karşılaşmasını kazanması halinde ikili averajla şampiyon olarak Kadınlar Birinci Futbol Ligi’ne yükselecek.