Ölüm Yoluna Büyükşehir Düzenlemesi

Keskin virajları ve yaşanan kazalar sebebiyle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Korkuteli-Küçükköy bağlantı yolu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla yeniden yapılıyor. 7 kilometrelik yolu alt yapısıyla birlikte yeniden ele alan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, virajları ortadan kaldırarak, yolu genişletti. Büyükşehir ekipleri, şimdi de yolu en kaliteli sıcak asfaltla kaplıyor.ASFALT ELMALI PLENTİ’NDENYolu en kısa sürede bitirmek için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, 15 kamyon, 3 silindir, 2 freezer makinesi ve 30 personelle gece gündüz çalışıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, “Asfaltı, Elmalı Asfalt Plenti’nden temin ediyoruz. Asfaltın çabuk gelmesi, çalışmaların hızını da artırıyor. Hava şartlarına bağlı olarak günde yaklaşık 600 ton asfalt döküyoruz. Bu yol yaklaşık 3 milyon liraya malolacak. Hedefimiz Antalya’nın tüm yollarını modern hale getirmek” dedi.