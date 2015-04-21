Muratpaşa’dan Çocuklara Bilgi Ve Eğitim Merkezi Armağanı

Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çocuklara kreş ve gündüz bakımevi ile eğitim-bilim merkezi armağan ederek kutlayacak. Ermenek Mahallesi ’ndeki bina düzenlenerek Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi ile etüt merkezi niteliğinde Eğitim Bilgi Merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi’nce yapılan Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Eğitim Bilim Merkezi, 22 Nisan Çarşamba günü hizmete sunulacak.KİMLERE HİZMET VERECEKKreş ve gündüz bakımevi öncelikli olarak tek ebeveynli, sosyo-ekonomik yetersizlik durumu tespit edilen ailelerin çocukları ile şehit ve gazilerin 36-72 ay arası çocuklarına okul öncesi eğitim hizmeti verecek. 90 öğrenci kapasiteli olacak kreş ve gündüz bakımevinde bilim atölyesi, sanat atölyesi, drama-müzik atölyesi, okuma yazmaya hazırlık, hayal dünyası ve hareket merkezi olmak üzere 6 farklı eğitim alanı bulunuyor.Bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış sistemin uygulanacağı kreş ve gündüz bakımevi atölyelerinin çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, doğal ve gerçek hayat ile ilişkili, bireysel öğrenmeyi destekleyen zenginleştirilmiş eğitim materyalleri ile donatıldığı bildirildi. Aynı binada kreş ve gündüz bakımevinin yanı sıra eğitim bilgi merkezi de hizmet verecek.İlk ve ortaokul öğrencilerinin öğretim programlarına bağlı olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce, branşlarında eğitim-öğretim gerçekleştirilecek olan Türkan Saylan Eğitim Bilgi Merkezi’nde sosyal- kültürel kurslar, sportif eğitim ve etkinlikler, turnuvalar düzenlenmesi de planlanıyor. Türkan Saylan Eğitim Bilgi Merkezi’nde ayrıca öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti de verilecek.22 NİSAN’DA AÇILACAKTürkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi ile etüt merkezi niteliğinde Eğitim Bilgi Merkezi 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek törenle hizmete sunulacak. ‘Çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda en anlamlı armağanı vermek istedik’ diyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Ermenek Mahallesi 10 nolu Sokak’ta gerçekleştirilecek açılış etkinliğine tüm Antalyalıları davet etti.