Deepo’da Renkli 23 Nisan Etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deepo Outlet Center’de düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.Bu yıl Deepo Outlet Center’de 8’incisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik alanında düzenlenen etkinliklere küçükler aileleri ile katıldı. Çocuklar için sabahın erken saatlerinden itibaren, boyama atölyesi, çocuk orkestrası, dans, illüzyon, kukla ve balon katlama gösterileri sunuldu. Çocuklar tüm aktivitelere katılırken, sergiledikleri dans performansı ile göz doldurdular.23 Nisan şarkıları eşliğinde ellerinde Türk Bayrağı ile renkli görüntüler oluşturan çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadılar. Boyama atölyesinde ise minikler, anneleri ile birlikte dilediklerini gibi pastel boyalarla boyama yaptı. Şenlik kapsamında yine Deepo Outler Center’in ev sahipliğinde 23 Nisan Santranç Turnuvası düzenlendi. Türkiye Santranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada 5-6 yaş kategorisinde çocuklar yarıştı. Turnuvaya 454 6 yaş, 88 5 yaş grubundaki çocuklar katıldı. Turnuva öncesi aileleriyle salona gelen minikler karşılaşma öncesi anne ve babaları ile ısınma maçları yaptı. Ardından aileler dışarı alınarak,542 minik birbirlerini yenebilmek için kıyasıya yarıştı.