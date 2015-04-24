Bağımsız Milletvekili Adayı Subaşı, Bir Günde 900 Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Antalya Bağımsız Milletvekili adayı Hasan Subaşı, 900 esnafın faaliyet gösterdiği Alanya Sanayi Çarşısı’nda sorun ve talepleri dinledi.Antalya’nın Alanya ilçesinde 900 esnafın bulunduğu Sanayi Çarşısı’nı ziyaret eden Antalya Bağımsız Milletvekili adayı Hasan Subaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Meclis üyesi Hasan Erdoğan’ın bir süre önce vefat eden babaannesi için okutulan yemekli mevlide de katıldı.Üç bloktan oluşan Alanya Sanayi Çarşısı’ndaki 900 dükkana girerek esnafa bol kazanç dileyen Subaşı, "Alanya’nın bizi sahiplendiğini görmekten son derece mutlu oldum. Şayet meclise gidersek biz de onları sahiplenecek, sorunlarına çözüm arayacağız" diye konuştu. Genel olarak esnafın en önemli sıkıntısının üzerlerindeki kamu baskısı olduğunu belirten Subaşı, “Bir yandan yerel yönetimler, diğer yanda kayıt dışı ile mücadele adı altında merkezi yönetimin esnaf üzerindeki baskısı giderek yoğunlaşmaktadır. Zaten zor şartlarda kıt kanaat geçinmeye çalışan esnaf, sistem içinde adeta yok edilmek istenmektedir. Orta direk ya da KOBİ dediğimiz esnaf ve sanatkarlar ekonomimizin temel taşlarından belki de en önemlisidir. Esnafımıza sahip çıkılmalı, daha fazla teşvik edilmelidir. Devleti yönetenler kayıt dışını küçük esnafta değil, başka yerlerde aramalıdır" dedi.Subaşı daha sonra Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Hasan Erdoğan’ın babaannesi için verilen yemekli mevlide katıldı.