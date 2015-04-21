Bağımsız Adayların Oy Pusulasındaki Yeri Belirlendi

İl Seçim Kurulu , 7 Haziran Milletvekilliği genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarında bağımsız adayların hangi sırada yer alacaklarını belirledi.Yüksek Seçim Kurulu kararları uyarınca, milletvekilliği genel seçimlerine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri YSK tarafından kura ile belirlenirken, bağımsız adayların yerleri de İl Seçim Kurulları tarafından her il için ayrı ayrı tespit edilmesi kararlaştırıldı.Antalya İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Deveci Başkanlığında kurul üyeleri Hakim Mustafa Köse ile Hakim Muhammed Sami Yalçın’ın da katıldığı kura çekim töreninde iki bağımsız aday Hasan Subaşı ile Harita Teknikeri Rauf Temel bir araya geldi. Buna görme, siyasi partilerin sıralamasının hemen ardından ilk sırada bağımsız aday Rauf Temel, ikinci ve son sırada Hasan Subaşı yer aldı.İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Deveci, her iki adaya da başarılar dileyerek, Antalya’da 7 Haziran Milletvekilliği genel seçimlerine 17 parti ile 2 bağımsız adayın katılacağını söyledi.