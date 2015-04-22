Alman Gazeteciler EXPO 2016 Alanını Gezdi

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Levent Murat Danışman, EXPO’YU ve projeyi Alman gazetecilere anlattı.Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu çerçevesinde gerçekleştirilen Media Bridges / Medya Köprüsü Projesi kapsamında Antalya’da bulunan Alman gazeteciler, EXPO 2016 Antalya alanını gezdi. EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Levent Murat Danışman’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Alman gazeteciler daha sonra bin 126 dönümlük alanda incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemelere Almanya’nın Antalya Konsolosu Martin Vetter de katıldı.EXPO 2016 Antalya Genel Sekreter Yardımcısı Danışman, Alman Basın Kulüpleri Forumu Başkanı Diete Barth’a üzerinde Şakayık figürü bulunan saat hediye etti.