AK Parti’li Lütfi Elvan’ın Antalya Mitingi

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi’nde düzenlenen mitingde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Lütfi Elvan, Antalya’yı güçlendirmek ve kalkındırmak için geldiğini söyledi.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Lütfi Elvan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi’nde düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Elvan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve hükumet tarafından yürütülen projeleri hatırlattı. Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Elvan, Antalya’da turizmin 12 aya yayılması için gerekli çalışmaları başlattıkları söyledi. Elvan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ve hükumetimiz tarafından yürütülen projeleri biliyorsunuz. Turizmin 12 aya yayılması için gerekli çalışmaları başlattık. Özellikle Konyaaltı sahil şeridine yönelik bir projemiz var. Ayrıca Boğaçayı projesi var. Boğaçayı projesi sadece Çakırları ve Konyaaltı’nı değil Antalya’yı ayağa kaldıracak bir proje. Ben de destek vereceğim ve Menderes başkanımızla Boğaçayı projemizi gerçekleştireceğiz” dedi.“AK Parti hükumeti olarak geceli gündüzlü çalıştık bundan sonra da geceli gündüzlü çalışarak sizlerin hizmetine her türlü projeyi sunacağız." diyen Elvan, Antalya’daki diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Tünek tepe projesi konusunda Menderes başkanımıza her türlü desteği verdiklerini ve Haziran ayında 1200 kişi kapasiteli teleferiğin hizmete gireceğini söyleyen Lütfi Elvan "Yine sizin merak ettiğiniz Batı Çevre Yolu’nun 6 kilometrelik kesimini haziran ayına kadar bitireceğiz. Biliyorsunuz tamamı 14 kilometre. Köprülerin geçtiği yerlerde imarla ilgili sıkıntılar var. O sıkıntılar olmasaydı üç ayda bitirirdik. Hedefimiz yolu bu yıl sonu itibariyle yani 2015 yılı sonunda bitirmek. İmarla ilgili sorunu çözmeye çalışıyoruz. İmarla ilgili sorunlar uzarsa bir ay belki sarkabilir. Yolu en kısa sürede bitireceğiz”.Son 12 yılda Antalya’da, Çakırlar’da, Konyaaltı’nda çok önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Elvan, “Bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, bir taraftan merkezi hükumetimiz önemli işlere imza attı ve ciddi yatırımlar yaptı. Ama Menderes Türel bir 4 yıllığına ara verdi o dönemde Antalya bir şey görmedi. Menderes Başkan tekrar geldi yine icraatlar başladı” dedi.Mitinge katılanlara “Antalya’ya hızlı tren istiyor musunuz? diye soran Elvan, “Bunu samimi olarak soruyorum. Aranızda istemeyenler olabilir çünkü biz 150 milyon yolcu kapasiteli, dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz ama onun yapılmasını istemeyenler var” diye konuştu.Yüksek hızlı treni Türkiye’ye AK Pati iktidarının getirdiğine vurgu yapan Elvan, vatandaşın memnuniyet oranının yüzde 98 olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Antalya’yı iki farklı hızlı tren hattıyla buluşturacaklarını belirten Lütfi Elvan, hızlı tren için ilk kazmanın 2016’da vurulacağını açıkladı.Milliyetçiliğin iş, aş yapmak olduğuna işaret eden Elvan, “Milliyetçilik, ülkeye yatırım yapmakla olur. Biz gerçek anlamda milliyetçiyiz. Vatanımızı, milletimizi, insanımızı seviyoruz. Bu ülkenin istikrarını bozacak hiçbir şeye izin vermeyelim. İstikrar, bu ülkenin kalkınması için olmazsa olmazdır. Bu ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar başaramadılar, bugünden sonra da başaramayacaklar. O yüzden 7 Haziran’a kadar gençlerimiz, kadınlarımız, bu ülkeyi sevenler çalışmalıyız. Türkiye’nin istikrarını korumak için çalışmalıyız” diye konuştu.