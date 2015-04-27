Pursaklar’da İhtiyarlara Sağlık Semineri Veriliyor

Pursaklar Belediyesi Yavuz Selim Dede Torun Evi’nde düzenlenen sağlık seminerinde ihtiyarlara yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları hakkında bilgi verildi.Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçedeki ihtiyarlara yönelik sağlık seminerleri düzenliyor. Yavuz Selim Dede Torun Evi’nde düzenlenen “Yüksek Tansiyon ve Şeker Hastalığı” konulu seminerde konuşan Belediye Kurum Doktoru Bülent Kaymaz, “20’nin üzerindeki tansiyon tehlikelidir. 20’nin altındaki tansiyon tedavi edilebilir” dedi.Seminerde ihtiyarlara önemli sağlık bilgileri veren Dr. Kaymaz, stersin bütün hastalıkları tetiklediğini söyledi. Tansiyonun damar tıkanıklığına da etki ettiğini belirten Bülent Kaymaz, “Damarın tıkalı olması kan dolaşımını etkiliyor. Kan dolaşımı sağlıklı olmadığı zaman kalp büyümesi meydana gelir. Kalp yetmezliğinin belirtilerinden biri de parmaklarda şişkinlik ve yanaklarda kızarıklık belirmesidir. Tansiyon on gün boyunca 13’ün üzerinde çıkıyorsa bu kişi tansiyon hastası demektir. Tuza, şekere ve una dikkat etmek gerekir” diye konuştu.Hastalıktaki tedavide amacın şikâyetleri azaltmak olduğun kaydeden Bülent Kaymaz, sağlıklı yaşam için doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini tavsiye etti. Seminere katılan dedelere yiyecek ve içecek ikram edildi.