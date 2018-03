Mamak’ta Kutlu Doğum Coşkusu

Mamak Müftülüğü’nün düzenlediği Kutlu Doğum Haftası Programı, Mamak Belediyesi ev sahipliğinde Saime Kadın 75.Yıl Amfi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin 1444.’üncü yılı münasebetiyle hazırlanan programa, Peygamber aşığı Mamaklılar akın etti. Bu senenin teması olan Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’nın ele alındığı programa, minik öğrencilerden oluşan mehter takımı ve tiyatro gösterisi damga vurdu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mamak Müftüsü Muharrem Genç, rahmet ve merhamet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) in doğumunun 1444.’ üncü yılının dünyanın her yerinde heyecanla kutlandığını söyledi."PEYGAMBERİMİZ BİZLER İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR"Sevginin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde bereket olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz bizler için en güzel örnektir. O insanlığa birlikte yaşama ahlakını en güzel şekliyle öğretti. 1989 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla kutlanan Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini, her geçen yıl daha coşkulu kutlanıyor. Bizler sevgi, saygı peygamberinin ümmetiyiz. Kutlu Doğum Haftası’nın ülkemize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİProgramda Ortatepe Kur’an Kursu minik öğrencilerinin şiir, mehter ve tiyatro gösterileri ilgiyle izlenirken, Mamak Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu’nun seslendirdiği ilahiler de büyük beğeni topladı. Mamak Müftülüğü’nce Mamak’taki okullarda düzenlenen kompozisyon, makale ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği programın sonunda, vatandaşlara pilav üstü kavurma ikram edildi. Programa Mamak Kaymakamı Ertuğrul Kılıç, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Diyanet İşleri Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Karagöz, Mamak Müftüsü Muharrem Genç, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.